こちらで、それなりの高額で譲って頂きました(折角譲って頂いた方、申し訳ありません)クレジットカードの特典で交換した品物だと思います。今ではとても貴重なお品物だと思います。金欠な為、泣く泣く出品します。即購入✕購入前に一言頂けると有難いです。お値段交渉可ご希望の金額を教えて頂ければ対応出来る金額でしたら可能です。



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