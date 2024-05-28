フーパ プロモ 未開封 さいとうなおき

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商品詳細
入手後、自宅で保管しておりました。開封しておりませんので、状態は非常にいいです。折れ、シワなど一切ございません。コレクターの方におすすめです。よろしくお願いします。即購入⭕️値下げ交渉⭕️ポケモンカード未開封自宅保管品美品フーパおでましラッシュさいとうなおき先生光輪の超魔神フーパ特典
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