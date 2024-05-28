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商品詳細
種類···三味線材質は紫檀だと思うのですがちょっと薄い感じです。花梨ではありません。胴がありませんので、胴をご用意出来る方、素材としてお使いください。分解した状態で発送します。
http://narcologia.ru/goods/composite896554.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion133978.html
http://narcologia.ru/goods/tenet992163.html
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