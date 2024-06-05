藤井風　LOVE ALL SERVE ALL パーカー

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藤井風fujiikazeグッズ増加に伴う断捨離で泣く泣く出品します。LASAパーカーXXLサイズ(公式より引用タグ表記XL⇒実際のサイズL)オンライン即完でしたが、着用する機会が無いので出品しております。3回ほど着ました。首元の汚れ等も無く美品です。洋服棚に重ねて保管していた為シワがありますが、洗濯していただければ取れます。肩幅61.5身幅66着丈79袖丈66.5値下げは考えておりません