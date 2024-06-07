MGガンダム Ver.2.0 リアルタイプカラー完成品

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昔、製作したガンプラのコレクションです。エアブラシ塗装済み、接着剤で付けていますと思うので、全体的に状態が完成品したものです。素人作品となりますが、ご理解のある方ご検討よろしくお願いいたします。気になる方、完璧な状態をお求め方はご購入をお控え下さい。輸送中パーツが外れた場合、申し訳ございませんが、購入者様の方で接着お願い致します。プチプチで梱包し、入れてらくらくメルカリ便に発送します。ご理解して頂いた上に宜しくお願い致します。種類···ロボット仕様···完成品スケール···1/100