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stray kids ペンライト スキズ
商品番号 W11581990721
商品名

stray kids ペンライト スキズ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プチプチに包んでお送りします。即購入okお値下げ不可MANIACinJapanの時にグッズ売り場で購入しております為、完全に公式のペンライトです。会場で動作確認済み。問題なく作動しておりました。⚠️公演時に一度だけ使用しております。初期のキズが箱にある為、写真にてご確認ください。また、暗所にて保管していましたが素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。ご理解頂ける方のみお願いします。
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