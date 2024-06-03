stray kids ペンライト スキズ

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商品詳細
プチプチに包んでお送りします。即購入okお値下げ不可MANIACinJapanの時にグッズ売り場で購入しております為、完全に公式のペンライトです。会場で動作確認済み。問題なく作動しておりました。⚠️公演時に一度だけ使用しております。初期のキズが箱にある為、写真にてご確認ください。また、暗所にて保管していましたが素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。ご理解頂ける方のみお願いします。
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