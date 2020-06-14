スヌーピー　リーメント　ヴィンテージカフェ

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大箱は開封してますが、中の小箱は完全未開封です。自宅保存です。ペットはいません。リーメントを他にも出品していますので、宜しければご覧ください。バラ売り✖︎お値下げ✖︎即購入⭕️#販売終了商品#大人買い#rement#PEANUTS#SNOOPY#VINTAGECAFE