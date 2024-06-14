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イーグルス　2013年 ボブルヘッド（7体）台座付き
商品番号 O77767927963
商品名

イーグルス　2013年 ボブルヘッド（7体）台座付き
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2013年に楽天が優勝した年に配られたボブルヘッド7体とボブルヘッド台座のセットになります。（バラ売り不可）計9体なんですが2体紛失したみたいでありません。箱に破れや潰れがあります。また台座に白いインクみたいなのが付いていますのでご理解ある方のみご購入よろしくお願いいたします！フィギュア自体にも初期のスレやヘコミなどがある場合もございますがご了承下さい。自宅保管のため神経質な方のご購入はご遠慮下さい！防水対策をしてダンボールでの発送になります。#東北楽天イーグルス　#ボブルヘッド　#楽天イーグルス
http://narcologia.ru/goods/marshal329580.html
http://narcologia.ru/goods/Persia289488.html
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