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- ⭐︎20時までの限定価格⭐︎ミュウ URセット
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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URミュウEXURミュウVMAXURミュウEXRRミュウ開封後、即スリーブ。未使用で美品ですが、プレイ用とさせていただきます。初期キズなど気にされる方はご遠慮ください。※ミュウVMAXURの上部がよく見ると白かけがあります。写真では分からない程ですが
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