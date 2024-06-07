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SONOR PERFECT BALANCE PEDAL　JOJOペダル
商品番号 J46913144929
商品名

SONOR PERFECT BALANCE PEDAL　JOJOペダル
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソナー・パーフェクトバランス・ペダルSONORPERFECTBALANCEPEDALJOJOMAYERMODELです。1年ほど前に新古品を購入し、スタジオで10回弱使用しました。20時間も使っていないと思います。目立つダメージはありませんが、小傷はあります。フットボードの傷は写真4枚目をご参照ください。（3か所細いスジ状の傷があります）ビーターに2か所変色が見られます。バッグを使用して持ち運びましたのでバッグに小傷や多少の使用感があります。購入時に確認しませんでしたが、改良版ではないと思います。元箱はなく、専用バッグ、ペダル本体とビーター、説明書と調節キーの出品です。新品同様品をお求めの方、細かな状態が気になる方はご購入をお控えください。
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