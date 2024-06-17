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藤井フミヤ 40周年　ツアーグッズ がま口ポーチ\u0026LEDバッジ
商品番号 G74897215891
商品名

藤井フミヤ 40周年　ツアーグッズ がま口ポーチ\u0026LEDバッジ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,373 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤井フミヤ40周年　ツアーグッズがま口ポーチ\u0026LEDバッジ思っていた物とイメージが違ったため出品いたしますグッズ購入時の送料メルカリ手数料、送料を加味してこちらの金額となっておりますお値下げご遠慮下さいLEDバッジは点灯確認のため一度開封し絶縁体を抜きましたその後は使用しておりませんポーチは新品未開封品ですが一度人手に渡ったものになります細かなことを気にされる方はご遠慮下さいゆうパケットポストにて発送いたします
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