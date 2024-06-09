大谷翔平 エンゼルス　Shohei Otani フィギュア　Figurine

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商品詳細
祝！大谷選手MLB2023ホームラン王 大谷翔平投手のStandeeFigurine、組立式スチロールフィギュアです。ロサンゼルス・エンジェルスの公式ライセンス商品です。スタジアム内ショップで購入の新品未開封の品です。現物は画像2-7です。スチロール製、組立後高さはおよそ27㎝になります。OfficiallyLicensedGearLosAngelesAngelsShoheiOhtaniMadeintheUSALaser-cutfigurineMeasuresapprox.12''tallMaterial:100%StyreneOfficiallylicensedPitcherPlayerStandeeFigurine大谷翔平 エンゼルス ボブルヘッド 2023年限定 大谷翔平SHOHEIOHTANIANGELSフィギュア ベースボールMLBAngelsShoheiOhtaniOrnament野球 #大谷翔平 #二刀流 #MAJORLEAGUEBASEBALL#MLBPLAYERS#ANGELSジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/Addict757618.html
http://narcologia.ru/goods/tenet370863.html
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