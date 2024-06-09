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大谷翔平 エンゼルス　Shohei Otani フィギュア　Figurine
商品番号 P74401086895
商品名

大谷翔平 エンゼルス　Shohei Otani フィギュア　Figurine
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

祝！大谷選手MLB2023ホームラン王　大谷翔平投手のStandeeFigurine、組立式スチロールフィギュアです。ロサンゼルス・エンジェルスの公式ライセンス商品です。スタジアム内ショップで購入の新品未開封の品です。現物は画像2-7です。スチロール製、組立後高さはおよそ27㎝になります。OfficiallyLicensedGearLosAngelesAngelsShoheiOhtaniMadeintheUSALaser-cutfigurineMeasuresapprox.12''tallMaterial:100%StyreneOfficiallylicensedPitcherPlayerStandeeFigurine大谷翔平　エンゼルス　ボブルヘッド　2023年限定　大谷翔平SHOHEIOHTANIANGELSフィギュア　ベースボールMLBAngelsShoheiOhtaniOrnament野球　#大谷翔平　#二刀流　#MAJORLEAGUEBASEBALL#MLBPLAYERS#ANGELSジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/Addict757618.html
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