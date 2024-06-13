天然水晶ピラミッドトラ、彫刻虎エジプト

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商品詳細
素材···天然水晶数多い中ご覧いただきありがとうございます。写真には素人撮影、表と裏中心です。サイズ約高さ2.3✖️横幅2.8cm使い方色々お友達に再販にも。ご興味の方宜しくお願いします、即購入OKです。安心の現品無料発送致します。尚値引きの対応しておりませんので宜しくお願いします。注意台は撮影用の為含まれませんので。ANO10
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