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絵画 シェーンボーデンShaneBowden CHANEL
商品番号 M73922536292
商品名

絵画 シェーンボーデンShaneBowden CHANEL
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 12,500 円
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商品詳細

シェーンボーデンアート絵表参道ニューヨークギャラリー購入。【現代ポップアート界のピカソ】とも呼ばれ、彗星の様に美術界に現れたオーストラリア出身のアーティスト「シェーン・ボーデン」。彼の作品はルイ・ヴィトンやシャネルやエルメスを挑発的にモチーフにしているにもかかわらず、雑誌『VOGUE』の会議室に彼の絵が飾られ、しばしば有名雑誌や映画にも登場しています。50cm×50cm定価11万日の当たらない場所に置いておりました。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/voiceless38059.html
http://narcologia.ru/goods/tenet444863.html
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