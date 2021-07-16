絵画 シェーンボーデンShaneBowden CHANEL

シェーンボーデンアート絵表参道ニューヨークギャラリー購入。【現代ポップアート界のピカソ】とも呼ばれ、彗星の様に美術界に現れたオーストラリア出身のアーティスト「シェーン・ボーデン」。彼の作品はルイ・ヴィトンやシャネルやエルメスを挑発的にモチーフにしているにもかかわらず、雑誌『VOGUE』の会議室に彼の絵が飾られ、しばしば有名雑誌や映画にも登場しています。50cm×50cm定価11万日の当たらない場所に置いておりました。よろしくお願いします。



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