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トミカ リミテッド ヴィンテージ ネオ 日産 セドリック ミニカー 新品
商品番号 F86441064884
商品名

トミカ リミテッド ヴィンテージ ネオ 日産 セドリック ミニカー 新品
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···国産メーカー素材···金属ご覧頂きありがとうございます。トミカリミテッドヴィンテージネオ日産セドリック2600GXLV-N29未使用品となりますが、1度人の手に渡ったものになりますのでご理解いただける方のみでお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。傷一つなく状態はとても良いですが、素人判断となります。商品の状態は画像にてご確認宜しくお願い致します。即購入OK値下げ不可新品美品tomikatomytakaratomytec株式会社トミーテックミニカー美品未使用品TOMICALIMITEDVINTAGENEOTOMYTEC
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