メザスタ　レアセット！

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商品詳細
メザスタセットです。傷はほとんどありません。他にも出品してるので、見てみてください。#ゲンシグラード#ホウオウ
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming721492.html
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