値下★ 平山碧州『四神相応山水図（尺八横）』日本画・掛け軸　掛軸　風景画　風水

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【商品説明】作家名：平山碧州作品名：四神相応山水図（尺八横）技法：日本画外寸：縦104×横67(cm)絵寸：縦34×横51(cm)【補足説明】新品 表装済 桐箱収納 尺八立横 現品限り【商品解説】【作品解説】四神相応の法則に基づいて描かれた縁起の良い山水画です。「北に山、東に川、西に小道、南に開けた土地」この地形は人間が最も住みやすい地形であるとされ、四神に守られる場所といわれています。かつて京都や江戸の町も四神相応の地を選んで築かれたといわれています。中央の家を皆様のご自宅に見立て、東西南北の四方を四神（青龍、白虎、朱雀、玄武）が守護し、開運、厄除け、家運隆盛をもたらすよう願いがこめられています。静寂な趣ある風景の中に四神の姿が隠し絵で描かれた特別な作品です。【作家略歴】平山碧州【掛け軸寸法・体裁】■寸法 縦1104×横67cm（尺八横）■絵寸法 縦34×横51cm■表装 風帯付き■本紙 絹本■箱 桐箱収納■軸先 木製■肉筆作品形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景