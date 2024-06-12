amiibo キングクルール

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商品詳細
amiiboキングクルール箱はありません。しばらく飾っておりました。データ初期化済みです。比較的に綺麗な部類ですが、しばらく飾っていたので取りきれない埃あるかもしれません。状態は画像にてご確認の上、ご購入をお願いいたします。
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