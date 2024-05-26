NCT127 welcome to my city スペシャルトレカ マーク

NCT127韓国展示会welcometomycitySpecialトレカ即購入OK!マーク１枚折れ水漏れ防止をして発送させて頂きます。 ☆海外製品の為初期難(キズ)等がある場合がございます。神経質な方、完璧な商品をお求めの方のご購入はお控えくださいませ。☆仕事の為発送迄にお時間が掛かります。お急ぎの方はご購入をご遠慮下さいますよう宜しくお願い致しますm(__)m韓国展示会nct127テヨンテイルジャニーユウタドヨンジェヒョンジョンウマークヘチャン