イングリッシュホルン（コーラングレ）用完成リード2種類10本セットリードケース付

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商品詳細
イングリッシュホルン（コーラングレ）用の完成リード2種類10本セットです。全てミディアムとして購入したものですが、結局引退まで使う機会がありませんでしたので、出品します。10本入りのリードケース（画像を参照）をセットでお付けします。
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