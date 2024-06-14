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RMX 500 DJエフェクター
商品番号 R70636016237
商品名

RMX 500 DJエフェクター
ブランド名 パイオニアディージェー
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PioneerDJのプロモ動画がカッコよく家で少し遊びましたが外へは持ち出していません直感的に変化がつけられDJの幅が広がりますDTMなどにも活用できますPARKGOLFさんなどがライブでも使用していますRMX1000と並び、現在流通量は非常に少なくなっていますメルカリでも出品時、販売中のものはありませんでした電源ケーブルが付属します動作確認済み種類···DJエフェクター
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