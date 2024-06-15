専用　279 ガン消し　6点セット

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本商品は専用です。他の方はご購入をお控え下さい。昔子供と集めていた物です。古い商品の為、キズや汚れがあります。個人収集品の中古品である事をご理解の上ご検討お願いします。複数個ご検討の場合には、多少ですが値引き対応致します。まずはコメント下さい。#ガン消し#ガチャポン#ガンダム