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バッカス　ギター　SURF BREAKER SB-1 OWG
商品番号 B52452098384
商品名

バッカス　ギター　SURF BREAKER SB-1 OWG
ブランド名 バッカス
特別価格 税込 28,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2018年モデルです。赤松を使用したジャガー/ジャズマスタイプのボディのモデルです。期間限定モデルのため、現在は販売しておらず新品で14万でした。ボディが非常に柔らかく小さなキズや凹みがありますが、一目見てわかるものは三枚目の写真のもののみでボディのバックなので正面からは見えるものはありません。少し青みがかった緑で、ユニークな色合いをしております。また、ジャガーボディにテレキャスブリッジ(サドル3つ)なので、構成としても面白いギターだと思います。ご希望であればソフトケースも無料でつけて発送いたします。購入時にお申し付けてください。弦は新品のエニーボール(9-42)を張ってから発送する予定です。非常に珍しい素材で、あまり出回っていない物ですのでぜひご購入の検討お願いします。
http://narcologia.ru/goods/moisture379969.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation128924.html
http://narcologia.ru/goods/kindness319505.html

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バッカス ギター SURF BREAKER SB-1 OWG | www.causus.be

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