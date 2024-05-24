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雅楽　笙　銅鑼　砂張　孔雀石　マラカイト
商品番号 O50929636594
商品名

雅楽　笙　銅鑼　砂張　孔雀石　マラカイト
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

笙の洗い替えで使う青石と硯の砂張です。砂張は薄いのでリードの素材にもなります。日本画材などの天然緑青粉をお買い求め頂き、水で溶き、粉をつぶすように石の自重で擦りおろしていきます。洗い替えに挑戦なさるかた、如何でしょうか？
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