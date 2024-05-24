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商品詳細
笙の洗い替えで使う青石と硯の砂張です。砂張は薄いのでリードの素材にもなります。日本画材などの天然緑青粉をお買い求め頂き、水で溶き、粉をつぶすように石の自重で擦りおろしていきます。洗い替えに挑戦なさるかた、如何でしょうか？
http://narcologia.ru/goods/response254442.html
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雅楽 笙 銅鑼 砂張 孔雀石 マラカイト - 和楽器
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