旧裏　リザードン　ポケモンカード#2

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商品詳細
ポケモンカードゲーム 旧裏リザードンです★付きバージョンになります（かえんリザードンLv.76）20年ほど前に購入し、家で保管してあったものになります。一部擦り傷や白かけ等あります古いカードという事をご了承の上、写真を確認頂いた上でご検討ください曲がり防止、濡れ防止した上で発送させて頂きます※すり替え返品やトラブル防止の為、状態を確認頂いた上でご購入お願い致します種別···シングルカード#ポケモンカード#かえん#リザードン#旧裏#旧ポケモンカード#ポケモンカード#ポケットモンスターカードゲーム#ポケカ#旧ポケカ
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