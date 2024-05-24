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ねんどろいど 刀剣乱舞　大般若長光
商品番号 L61102297281
商品名

ねんどろいど 刀剣乱舞　大般若長光
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,600 円
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商品詳細

ねんどろいど刀剣乱舞-ONLINE-大般若長光公式通販で購入後、一度組み立てましたが飾る場所がなくなり、箱に戻して暗所で保管していました。外箱の角が一部凹んでしまいましたが中身には影響ありません。欠品もありません。素人保管であること、開封済みであることをご理解頂ける方のみご購入ください、とうらぶねんどろオビツ11#グッドスマイルカンパニー_オランジュ・ルージュ#刀剣乱舞_ONLINE_『刀剣乱舞』シリーズ#大般若長光#ねんどろいど刀剣乱舞_ONLINE_大般若長光
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