種類···茶道具カラー···ベージュ萬古焼 茶器 急須共箱共布無し 煎茶道具横手急須です。旧家の茶箪笥の中にて保管しておりました。一休沢庵和尚の「格言」が刻んであります。経年による細かなスレなどはご承知おき下さい。サイズ口径（幅）約10.cm全高約7cm＊素人採寸の為、多少の誤差お許しください。ご購入者様ご都合による返品お断り致します。#萬古焼#煎茶道具#急須



萬古焼 急須 「特選茶月」一休沢庵（宗純）格言刻 絶妙なデザイン www ...



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