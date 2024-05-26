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ヒナツ SR PSA10
商品番号 F41565786161
商品名

ヒナツ SR PSA10
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私自身が直接PSA本社に鑑定依頼したワンオーナー品です。状態に関しましては画像にてご判断の程宜しくお願い致します。画像につきましては高画質設定にて撮影させて頂いております。トラブル防止の為横線やカケに対しての回答は控えさせて頂きますのでご了承ください。(PSA9,PSA10の商品であっても多少の傷がある場合があります)尚ケースの微細なキズや光の加減による写真に写らない程の加工のズレ等による返品はお受け出来かねますので、ご理解の上にてご購入の程宜しくお願い致します。梱包につきましてはプチプチにて梱包し、小形ダンボールにて発送致します。尚発送中のトラブルにつきましては対応出来かねますのでご了承下さい。その他気になる点等がございましたらご購入の前にコメント頂きます様宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture37541.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford732073.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic250512.html
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