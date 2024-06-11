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- 週末特価！Pearl スネア メイプル ハイグレード 希少
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商品詳細
Pearlのメイプルシェルスネアですおそらく90年代のハイクラスモデルで、インナーミュート付きのレアなモデルです。浅めの胴でチューニングレンジも広く、万能に使えます。室内での合奏やブラスバンドのドラムセットに使っていました。しっかりチューニングすれば、スコーンと気持ちの良い音が鳴ります。（ヘッドはそろそろ張り替えていただく方が良いかも知れません）スナッピーは付属しませんので別途ご用意ください。スナッピーの取り付けはマイナスドライバーが必要です革製のソフトケースが付属します最近まで普通に使っていましたが、フープのピッツなど使用感はありますので、お安くしておきます。日本製のビンテージなので、唯一無二の音を鳴らしたい人は是非どうぞ種類···スネア
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