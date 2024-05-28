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- 新品 KEN YOKOYAMA 横山 健「Firefly Tour」TシャツM
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商品詳細
KENYOKOYAMA（横山健）『FireflyTour2008』ツアーＴシャツ北海道で購入しました。新品未使用サイズ：anvilのＭボディのカラー：ブラックこのツアーは北海道で３ヶ所と大阪１ヶ所のみで、大阪はツアーＴシャツのデザインが異なっていました。本商品は北海道で販売されたものです。新品未使用ですが自宅保管しておりましたので、畳みジワがあります。神経質な方はご遠慮ください。#KENYOKOYAMA#横山健#PIZZAOFDEATH#ピザオブデス#ＴシャツKENYOKOYAMA横山健PIZZAOFDEATHピザオブデスKENYOKOYAMA横山健PIZZAOFDEATHピザオブデス
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