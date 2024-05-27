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可愛らしい陶板画ですお部屋に飾って癒やされて下さい♪手描きで描かれています！作品サイズ 横21cm縦26cm額サイズ 横26cm縦31.5cm 厚み2.5cm若干のキズがあります。【ご注意】他のサイトに、私の出品する商品を丸々コピーして転載している方がいます。私が出品しているは、メルカリのみです。他のサイトで、見かけたときは決して購入しないで下さい。詐欺サイトですのでお気を付け下さい。