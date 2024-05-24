紫明窯　中山紫明　絵皿　伝統工芸　鳥　磁器　有田焼

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現代の古伊万里を創ると言われる「紫明窯」伝統工芸作家、「中山紫明」の作品です。長い間、箱の中で眠っていました。新品未使用です。直径約21cm高さ約6cmボタニカルな雰囲気で、家のインテリアにワンランク上の上質さをプラスしてくれます。我が家には合わないので出品します。素人保管、素人検品につきご理解いただける方は宜しくお願い致します。