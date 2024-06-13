【Mesa Boogie】Mark V TWENTY-FIVE

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MesaBoogieMarkVの25Wミニヘッドです。別機材導入に伴う機材整理のため出品いたします。こちらは正規輸入品・日本国内で使用可能な100V仕様になります。■商品の状態■2023年8月9日動作確認済み。各ツマミにガリなどもなく、動作・サウンドともに良好です。2年前に購入し、年間15〜30日程度スタジオに持ち出して使用する程度で、多くの時間は室内にて保管していました。(自宅ではほとんど使っておりません)稼働も少なく、大切に扱っていましたので、まだまだ元気に使って頂ける個体かと思います。大きく目立つ傷や破れはありません。汚れもさほど多くはありませんが、フロントのネジ部分にややサビが出ているのと、フロントパネルにツマミ位置の保存のために貼っていたシール跡がございます。どちらも目立つものではなく、ごく一般的なプレイヤーズコンディションと言えるかとは思いますが、その点ご理解の上ご購入をお願いいたします。発送はMesaBoogieのダンボールにて行いますのでそちらも併せてご了承ください。■付属品■・純正フットスイッチ・純正カバー・電源ケーブル・日本語説明書(表紙に若干の汚れあり)■発送について■仕事の都合により発送可能日は以下を予定しておりますが、変更になることもあるため、目安としてご覧ください。また、ご購入頂いたタイミングによっては即日発送ができない場合もありますので、お急ぎの方は必ず購入前にコメントにて確認をお願いいたします。8/9・8/12・8/19・8/23・8/30※宅急便の受付時間によっては翌日扱いになる場合がございます。