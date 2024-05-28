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長場雄プロモ　イーブイズ6枚セット
商品番号 U46665507282
商品名

長場雄プロモ　イーブイズ6枚セット
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イーブイブースターエーフィーグレイシアリーフィアニンフィア開封後すぐスリーブに入れていました。目立った傷は見られませんが、神経質な方はご遠慮下さい。トラブル、すり替え回避のため返品不可でお願いします。
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