長場雄プロモ　イーブイズ6枚セット

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商品詳細
イーブイブースターエーフィーグレイシアリーフィアニンフィア開封後すぐスリーブに入れていました。目立った傷は見られませんが、神経質な方はご遠慮下さい。トラブル、すり替え回避のため返品不可でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical404701.html
http://narcologia.ru/goods/traverse763326.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic399437.html
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