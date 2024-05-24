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クレイジーケンバンド　グッズ6点セット
商品番号 R86660799989
商品名

クレイジーケンバンド　グッズ6点セット
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。クレイジーケンバンド公式グッズとなります。☆新品Tシャツ（未開封）サイズM☆ファンクラブ限定2009年DVD非売品（使用済）☆ネックレス（使用済、車のミラーに付けていました、全体的にくもりあり)☆手拭い・キーホルダー×2（新品未使用)CKBライブ会場で購入した物です、今では入手困難と思われます。
http://narcologia.ru/goods/septet968019.html
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