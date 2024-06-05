

輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客



輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客 輪島塗 時代物 古代朱 吸物椀 汁椀 漆器 朱塗 金蒔絵 鶴と熨斗 蓋付椀 4客

⭐送料無料⭐⭐古い食器をメインに出品していますのでフォローしていただけると嬉しいです⭐#TKCshopの商品一覧はこちら⭐値下げ交渉受け付けてます⭐【商品説明】鶴と熨斗の蒔絵が綺麗な汁椀になります♪⭐骨董品との出会いは一期一会です⭐この機会にいかがでしょうか♪(=^ェ^=)※目立ったキズや汚れはなくアンティーク品では美品と言えますが、大変古い品物になります。当時の職人さんが一点一点手作業で製作した物ですので、蓋との間に隙間があったり歪みがあったりします。当方、すべての商品を蓋がしまるのを確認してから出品しておりますので複数あるお椀の蓋の組み合わせ次第で蓋はできます。その他縁の金彩の多少の剥がれやスレ、小傷はあります。写真をご確認頂き古い物にご理解のある方のみでご購入をしてください。さんざん値引き要求をしたあげく『蓋の閉まりかたが気に入らない』『イメージと違った』などの理由で返品を希望される方が何人かいましたのでくれぐれも骨董品に理解のある方のみのご購入をよろしくお願いいたします…。・古い物、アンティークに御理解のある方のみご購入下さい。・商品の状態は画像でご判断下さい。・時代について詳しいことはわかりません。【サイズ】約8.8cm×11.5cm⚠️プロフィール必読でお願いします。⚠️美濃焼有田焼九谷焼瀬戸焼益子焼笠間焼信楽焼京焼清水焼懐石料理骨董和食器銘々皿陽刻陰刻高台小鉢蓋付きアンティーク骨董の器古美術漆器印判皿膾皿なます皿お花見生活骨董手塩皿豆皿小皿小物雑貨陶器陶磁器昭和レトロおしゃれ可愛い蚤の市骨董市飾りテーブルコーディネートプレゼント古伊万里などがお好きな方❗