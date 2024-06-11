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- 【真作】佐野光穂/春寒図/椿に小禽図/掛軸/名家伝来/U-610 J
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商品詳細
【真作】【参考】佐野光穂日本画家。長野県生。名は金治郎、初号は省峰、別号に契明・泥牛等。初め同郷の菊池契月に入門、四条派を修めるが、のち冨田渓仙の門に転じ、院展で入選を重ねる。渓仙流の新南画的作品や琳派風の花鳥画を能くした。日本美術院院友。昭和35年（1960）歿、65才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に糊シミあります。表装は薄汚れあります。桐共箱付軸丈縦143㎝×幅71㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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