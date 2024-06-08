安室　ポスター　20枚セット　B2ポスターファイル

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商品詳細
即購入可！バラ売り不可！値下げ不可！安室奈美恵ポスター20枚セットB2ポスターファイル付きgenicのポスターだけ最初に巻いてた時点で上部が少し折れていたので数カ所同じ形の折れがあります。他はずっとファイル内で保管していたので比較的綺麗な状態です。安室ちゃんのグッズ整理中です。大切にして頂ける方にお譲りします。ポスターファイルだけで4000円程します。送料もかかるのでこちらの金額でお願いします。
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