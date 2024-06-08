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商品詳細
ナイトメアYOMIのサイン入りポラロイドです2005年頃、SHOXXの読者プレゼントで当選した物です硬化ケース＋水濡れ防止にて発送します年数が経っている為、劣化している部分があると思いますが了承頂ける方のみご購入お願い致しますまた、トラブルを避ける為何か気になる事がございましたら先にコメントにてお知らせ下さいnightmare黄泉ショックスV系ヴィジュアル系チェキグッズ種類···写真ミュージシャン種別···グループグッズ種類···フォトカード
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ナイトメア YOMI ポラロイド-
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