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中国　赤瑪瑙彫刻　透かし彫花文　香合　蓋物　箱付　N　5426
商品番号 C67360268819
商品名

中国　赤瑪瑙彫刻　透かし彫花文　香合　蓋物　箱付　N　5426
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約3.8cm　幅約5.5cm　重さ約90ｇ土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国 赤瑪瑙彫刻 透かし彫花文 香合 蓋物 箱付 N 5426 - 彫刻/オブジェクト
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