東京富士美術館蔵　ナポレオン　絵画

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますナポレオンの絵画ジャック＝ルイ・ダヴィッド【サン＝ベルナール峠越えのポナパルト】ナポレオン展【額の大きさ】縦×横 58.5cm×49cm奥行き 一番出てるところで6.5cm【絵画の大きさ】縦×横 40cm×31cm額は木製のアンティークなデザインになっています額などにも特に目立った傷などはないです購入年月日は不明です。長期自宅保管になります気に入っていただいた方でよろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/cowpox341339.html
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