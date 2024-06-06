YAMAHA HS5 ヤマハ モニタースピーカー

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商品詳細
YAMAHAHS5自宅で数年使用。動作チェック済みです。電源アダプターと購入時の外箱をお付けいたします。GLOBALCATESPEAKER:LOUDSPEAKERScolor:BLACKサウンドバー・ベースタイプ:非サウンドバー・ベースタイプスピーカ種類:HiFi用ハイコンポタイプ:非ハイコンポ販売体系:単品販売電源方式:電源内蔵方式#ヤマハ#YAMAHA#HS5種類···スピーカー
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http://narcologia.ru/goods/stealth563876.html
http://narcologia.ru/goods/Persia247488.html
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