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CANOPUS BR-1455 Rotten Azure
商品番号 F37275028596
商品名

CANOPUS BR-1455 Rotten Azure
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 13,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CANOPUSBR-1455RottenAzure青の洞窟(定価¥68200)CANOPUSのBirchシリーズのスネアです。RottenAzureという30台限定の色です。汚れているのはヘッド部分のみです。ソフトケース、チューニングキーも付いています。#CANOPUS#BR_1455#Birch#RottenAzure
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