CANOPUS BR-1455 Rotten Azure

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商品詳細
CANOPUSBR-1455RottenAzure青の洞窟(定価¥68200)CANOPUSのBirchシリーズのスネアです。RottenAzureという30台限定の色です。汚れているのはヘッド部分のみです。ソフトケース、チューニングキーも付いています。#CANOPUS#BR_1455#Birch#RottenAzure
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http://narcologia.ru/goods/cowpox288439.html
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