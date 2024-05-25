茶道具 萬古焼 成月作 色絵『魚海老文』絵替え手捻り煎茶碗(五客)猪口ぐい呑み

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商品詳細
茶道具萬古焼成月作色絵『魚海老文』絵替え手ひねり煎茶碗(五客)お猪口ぐい呑み★時代物★4D0510サイズ(約):幅7㎝、高4.5㎝、重さ50g
http://narcologia.ru/goods/reproduce684555.html
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