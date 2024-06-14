【美品・送料無料】パナソニック RAMSA WR-D01 デジタルミキサー

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種類···PAシステム商品ご覧頂き誠にありがとうございます。パナソニックRAMSAWR-D01デジタルミキサーを出品致します。設備音響の必要機能を一台に集約したシステム・イン・ワンのプロフェッショナルデジタルミキサーです。新品価格で約50万円で取引されているミキサーです。ラジオ局のメインミキサーとしても使いやすいとの評判もあります。ミキサー、イゴライザー、ハウリングサプレッサー、コンプレッサー、ディレイ、リバーブ等の機能を集約DSPにはアナログ・デバイセズ社製32bitSHARCプロセッサーを搭載5.1chサラウンド音声の音量を一本のフェーダーでコントロール可能使用用途に合わせた各種設定を登録し、即座に呼び出し可能な8パターンのメモリー機能を搭載話者の違いやマイクの距離の変化によって大きく入力された声を自動的に適正レベルに抑制するオートマイクレベルコントローラー機能を搭載(2モノ入力分)【状態】美品です。中古品になります。通電、機能確認しております。【内容品】デジタルミキサー本体、電源(最後の写真の通りです。)説明書等はインターネットからダウンロードしてください。【送料】送料無料です。緩衝材で梱包し、速やかに発送致します。是非ご検討くださいませ。