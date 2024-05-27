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- ◆超レア エディションナンバー１番 希少品◆美人の版画◆中村成二◆額縁付き
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商品詳細
◆美人画イラスト芸術の巨匠◆中村成二先生の作品◆額縁に収納致します❤️入手困難な 栄えある エディションナンバー 第１番目 です 鉛筆で 中村成二先生の 直筆サインが入っています 裏面には 中村成二先生 の 証しである 落款が押印されています❤️作品シートサイズ Ａ４：２９．７ｃｍＸ２１ｃｍ❤️２０００年代 初頭に 入手いたしました ❤️お知らせいたします、２枚目の画像は 出品商品ではありません 小説の表紙を飾ったことのある 中村成二先生の 手による 作品であること お知らせする為めの あくまでも 参考画像です！❤️スピーディー配達＆荷物の追跡も出来る匿名発送 ゆうパケット郵便送料は わたくしが負担いたします送料無料サービス種類...その他
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◇超レア エディションナンバー１番 希少品◇美人の版画◇中村成二 ...
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