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◆超レア　エディションナンバー１番　希少品◆美人の版画◆中村成二◆額縁付き
商品番号 Y62250396688
商品名

◆超レア　エディションナンバー１番　希少品◆美人の版画◆中村成二◆額縁付き
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 6,933 円
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商品詳細

◆美人画イラスト芸術の巨匠◆中村成二先生の作品◆額縁に収納致します❤️入手困難な　栄えある　エディションナンバー　　第１番目　です　鉛筆で　中村成二先生の　直筆サインが入っています　裏面には　中村成二先生　の　証しである　落款が押印されています❤️作品シートサイズ　Ａ４：２９．７ｃｍＸ２１ｃｍ❤️２０００年代　初頭に　入手いたしました　❤️お知らせいたします、２枚目の画像は　出品商品ではありません　小説の表紙を飾ったことのある　中村成二先生の　手による　作品であること　お知らせする為めの　あくまでも　参考画像です！❤️スピーディー配達＆荷物の追跡も出来る匿名発送　ゆうパケット郵便送料は　わたくしが負担いたします送料無料サービス種類...その他
http://narcologia.ru/goods/competitive335781.html
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◇超レア エディションナンバー１番 希少品◇美人の版画◇中村成二 ...
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