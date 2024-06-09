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- 羽生結弦新聞切り抜き2014年2月から2022年2月まで6冊まとめ売り
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商品詳細
2014年2月15日から、2022年2月10日までの新聞を切り抜き、使用済みのノートに、糊で貼りました。ノート6冊ノートなので持ち運んでいただけますが、傷んでいるページが、あります。主な内容ソチオリンピックエキシビション中国杯事故グランプリシリーズショーギネス紫綬褒章グランプリファイナル全日本選手権オータムクラシック世界選手権世界最高得点四大陸選手権世界国別対抗戦平昌五輪仙台パレード国民栄誉賞4回転ループ(カナダ)4回転ルッツ(ロシア)尿膜菅遺残症手術北京オリンピックその他多数8年間分
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