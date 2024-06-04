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- 専用❗️古犬山焼 茶碗 犬山道平 谷野聖宗 初窯 福磁左馬茶碗 茶道具 箱有
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商品詳細
犬山道平・谷野聖宗の茶碗、茶道家旧家から出て参りましたものを当方にて保管しております。サイズ:直径 12.5cm高さ 8cm桐箱、巾着付き#出品中の美術品一覧
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