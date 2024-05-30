ディズニー 優先入場整理券 2枚

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ディズニー優先入場整理券です。使用方法など、ご存知の方のご購入お願いします。数年前のもので、現在使えるかなどの確認はしておりません。『スターツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニューおよびトイ・ストーリー・マニア！を除く』なので、そのほかニューアトラクションでも使える本日限りの記載があるが、次回来園時でも使えるとキャストの方に聞きました。万一当日トラブルが発生した場合も責任は負い兼ねますので、ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。ディズニーシーディズニーランド優先入場整理券チケットディズニーチケット