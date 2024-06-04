魔王1.8l、伊佐美1.8l

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【商品名】魔王1.8L【製造元】白玉酒造【内容量】1.8L【アルコール度数】25度【原材料】芋・米麹【産地】鹿児島県【商品名】伊佐美1.8L【製造元】甲斐酒造【内容量】1.8L【アルコール度数】25度【原材料】さつま芋・米麹【産地】鹿児島県本数 2本すり替え防止の観点から購入後の返品交換不可。飲食店にて陳列・保管していた品なので外側の汚れ傷等ある可能性がありますので神経質な方は御購入ご遠慮ください。中身の状態の良し悪しや保存方法が適切かは不明です。充分なご理解をお願い致します。写真の状態からクロネコヤマトの酒瓶専用ボックスに梱包して送付致します。